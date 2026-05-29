Maltrato animal en Paysandú: una perra fue descuartizada; INBA trabaja en tipificación de delito

Un nuevo caso de maltrato animal se registró en las últimas horas en el departamento de Paysandú. mientras un perro logró salvarse, su hermana muere descuartizada por diferencia entre vecinos.

La integrante de Amigos de los animales, Laura de León, dijo a Subrayado que se trata de una situación de extrema violencia ya que a la perrita Lupe la descuartizaron, "la carnearon" y que fue una persona la autora del hecho, según las fotos analizadas por los veterinarios.

Laura contó que una persona llegó a la veterinaria y pidió que se hicieran cargo del otro perrito, hermanito de Lupe, por miedo a que le pasara lo mismo.

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"Me pasa la foto de una perrita horrible, carneada, de una crueldad tremenda (...) ella hizo la denuncia policial, fue la Policía y le aconsejó que metiera el cadáver en una bolsa y que lo tirara en la volqueta, entonces no tenemos el cuerpo del delito y no sabemos a ciencia cierta qué sucedió", relató.

Laura dijo que la perrita presentaba una desnutrición extrema, al igual que su hermanito.

Por su parte, las autoridades del Instituto de Bienestar Animal viajaran a Paysandú para conocer en detalle la situación y anunciaron que buscan tipificar este tipo de conductas como delitos.

El presidente del INBA, Esteban Vieta, dijo a Subrayado que fue una situación aberrante y que llevan adelante un trabajo con la Policía y la Fiscalía.

"Encontramos esta perrita que fue desmembrada y para nosotros este tipo de situaciones no solo tiene que ser una sanción económica como tiene el instituto, sino que tenemos que ir por la tipificación del maltrato animal", sostuvo.