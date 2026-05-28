Madre denuncia que su hija fue golpeada a la salida del liceo; le pegaron patadas en la cabeza, cara y todo el cuerpo, dijo

La madre de una adolescente de 14 años, que es alumna del liceo 11 del Cerro, denunció que su hija fue brutalmente golpeada por dos mayores de edad a la salida del centro educativo.

Una de las agresoras es hermana de otra alumna del liceo. Claudia Tripicchio, la madre denunciante, habló con Subrayado sobre lo que vivió ese día su hija y cómo la afecta en su vida diaria. "Me la patotearon, me la tiraron al piso, me le golpearon patadas en la cabeza, en la cara y en el todo el cuerpo", afirmó.

Claudia aseguró que a su hija le hacían bullying desde hace un tiempo y que las autoridades del liceo están al tanto de la situación.

Tras la agresión, la adolescente lesionada fue ingresada a la emergencia del Hospital del Cerro para constatar su estado de salud. Sufrió lesiones en la nariz que le impidieron respirar con normalidad durante tres días. A nivel psicológico, está deprimida y no quiere ir a estudiar.

Además de hablar con las autoridades del liceo, Claudia hizo la denuncia policial, pero entiende que la situación que vivió su hija en el liceo, es parte de lo que se vive en el barrio y la violencia de la sociedad.

La madre indicó que la respuesta de la directora fue que lo ocurrido fuera del centro educativo escapa a un área de acción. Pero, tras la publicación del caso en redes sociales, desde la presidencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se le solicitó el envío de los detalles del caso a través de correo electrónico. "No es la idea, la idea es que él aparezca y que tome cartas en el asunto, no es el único liceo que está pasando mal", reclamó.

Desde Zona 4 de la Policía se comunicaron con ella para indicarle que el caso está en la órbita de la Fiscalía. El hecho ocurrió hace dos semanas y desde entonces, la madre está sin poder ir a trabajar y la adolescente sin ir a clases. "De qué manera estamos viviendo. Esto es indignante. No hay solución de parte de nadie, nadie se hace cargo", afirmó.

VIOLENCIA CERRO NUEVA

Desde Secundaria, se informó que 15 minutos después de su salida el 12 de mayo, la estudiante regresó lastimada al centro educativo tras ser agredida por dos mujeres adultas que se bajaron de una moto. Tras ser recibida por la directora, se activó de inmediato el protocolo previsto para estos casos: se llamó a la emergencia móvil, a la madre de la estudiante y al 911, así como informar a la Inspección y elevar un informe de urgencia.

En el liceo, se convocó a un Consejo Asesor Pedagógico y se toman medidas educativas para favorecer el trabajo con sus estudiantes. Además, autoridades de Secundaria con el Ministerio del Interior para brindar mayor protección al centro educativo "para el pleno desarrollo del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes".