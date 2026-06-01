Lubetkin entregó a Cosse acuerdo entre Mercosur y EFTA, y expresó su deseo que Uruguay sea el primero en ratificarlo

El canciller Mario Lubetkin le entregó este lunes a la vicepresidenta Carolina Cosse la documentación con el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que integran Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y que no forman parte de la Unión Europea (UE).

El acuerdo entre los cancilleres del Mercosur y del EFTA se firmó el 16 de setiembre de 2025 en Rio de Janeiro tras 14 rondas de negociación. Lubetkin solicitó que, al igual que el acuerdo con la UE, Uruguay sea el primer país en ratificar este tratado.

"Por suerte, nos estamos acostumbrando a las cosas buenas y no solamente a los problemas", afirmó el canciller.

Recordó que, meses atrás, le presentó a Cosse el acuerdo con la UE, que el Parlamento aprobó por amplia mayoría. Luego, valoró la aplicación desde el 1º de mayo, con colocaciones de pesca uruguaya a Lituania al día siguiente, envíos de cuotas de miel y arroz, y se mostró "muy confiado" por el inicio de las exportaciones de carne.

Lubetkin indicó que los países del EFTA no tienen acuerdo aduanero entre ellos. "Tenemos un marco general de garantías recíprocas" y luego se divide por países, por ejemplo, Liechtenstein y Suiza manifestaron interés por frutas, jugos, granos y legumbres; Noruega por aceites, bebidas y biodiésel; e Islandia carne.

El canciller sostuvo que se trata de países con un alto nivel de consumo y altos controles de calidad.

"Con esto, podemos decir que hemos completado algo que es extraordinario que tenemos todo el mercado europeo con las diferentes peculiaridades", destacó. "Representa algo extraordinariamente potente para el Uruguay del futuro", agregó.