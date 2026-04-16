RECIBÍ EL NEWSLETTER
relevamiento

Gobierno investiga si un buque noruego hizo exploración sísmica en la plataforma continental de Uruguay

“Estamos chequeando si actuó dentro de la jurisdicción nacional, en ese caso será pasible de sanciones”, dijo el ministro de Ambiente.

Foto: Marine Traffic. Habló el ministro Edgardo Ortuño.

Foto: Marine Traffic. SW Empress, buque noruego.

Foto: Marine Traffic. SW Empress, buque noruego.

El gobierno uruguayo aguarda por un relevamiento que está haciendo la Armada Nacional para establecer si el buque noruego SW Empress hizo prospección sísmica en jurisdicción uruguaya, informó el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

El jerarca señaló al programa Arriba gente de Canal 10 que, según lo planteado, la empresa haría una exploración sísmica en aguas internacionales. Ahora, las autoridades buscan establecer si lo hizo fuera de la jurisdicción uruguaya o violó normas.

“Se había planteado (que lo realice) fuera de la jurisdicción uruguaya. Estamos chequeando el relevamiento del curso de acción para ver si actuó dentro de la jurisdicción nacional, en ese caso lo habría hecho sin permiso y será pasible de sanciones. Si fue fuera, no habría problemas”, expresó Ortuño.

Foto: Marine Traffic. SW Empress, buque noruego.
Seguí leyendo

Gobierno investiga si un buque noruego hizo exploración sísmica en la plataforma continental de Uruguay

“Lo estamos chequeando en estas horas, si no se tramitaron las autorizaciones correspondientes habrá sanciones”, insistió.

Y agregó: “Hemos sido muy firmes en establecer condiciones más exigentes para la protección ambiental y medidas precautorias en protección de la fauna marina”.

Temas de la nota

Lo más visto

Rige una advertencia amarilla de Meteorológica por lluvias abundantes en el litoral oeste
MAL TIEMPO

Rige una advertencia amarilla de Meteorológica por lluvias abundantes en el litoral oeste
AVISO OFICIAL

Aviso a la población por ciclón extratropical con lluvias abundantes, tormentas y vientos fuertes
la investigación sigue

Imputan con prisión al hombre que estaba detenido por el homicidio de Juan Carlos, el repartidor de 62 años
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Nubel Cisneros anuncia la llegada de lluvias y tormentas fuertes, que persisten hasta el jueves inclusive
MINISTERIO DE TRANSPORTE

MTOP aplicará fiscalización de velocidad promedio en rutas: director de Vialidad explicó cómo funciona

Te puede interesar

Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Inisa. Foto: camas tras las rejas en un centro de privación de libertad. video
CENSO 2025 EN EL INISA

Aumentó la cantidad de adolescentes internados en el Inisa por cometer homicidios y vender drogas
Director del INBA dijo que buscan a un puma que se escapó en Canelones, cerca de Zonamerica y el barrio La Tahona video
ALTERNATUS DICE QUE FUE UNA BROMA

Director del INBA dijo que buscan a un puma que se escapó en Canelones, cerca de Zonamerica y el barrio La Tahona
Ataque a tiros contra un patrullero de Guardia Republicana en Plácido Ellauri
Entre pasajes

Ataque a tiros contra un patrullero de Guardia Republicana en Plácido Ellauri

Dejá tu comentario