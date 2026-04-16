Gobierno investiga si un buque noruego hizo exploración sísmica en la plataforma continental de Uruguay

El gobierno uruguayo aguarda por un relevamiento que está haciendo la Armada Nacional para establecer si el buque noruego SW Empress hizo prospección sísmica en jurisdicción uruguaya, informó el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

El jerarca señaló al programa Arriba gente de Canal 10 que, según lo planteado, la empresa haría una exploración sísmica en aguas internacionales. Ahora, las autoridades buscan establecer si lo hizo fuera de la jurisdicción uruguaya o violó normas.

“Se había planteado (que lo realice) fuera de la jurisdicción uruguaya. Estamos chequeando el relevamiento del curso de acción para ver si actuó dentro de la jurisdicción nacional, en ese caso lo habría hecho sin permiso y será pasible de sanciones. Si fue fuera, no habría problemas”, expresó Ortuño.

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“Lo estamos chequeando en estas horas, si no se tramitaron las autorizaciones correspondientes habrá sanciones”, insistió.

Y agregó: “Hemos sido muy firmes en establecer condiciones más exigentes para la protección ambiental y medidas precautorias en protección de la fauna marina”.