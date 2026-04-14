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SANIDAD DE PEÑAROL

Leonardo Fernández sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla y será evaluado en Europa

Leonardo Fernández fue diagnosticado tras nuevos estudios y el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio decidió llevarlo a Europa para una segunda evaluación y decidir allí si debe ser operado.

Foto: AFP. Leonardo Fernández en el partido ante Santa Fe.  

Leonardo Fernández en el partido ante Santa Fe. Foto: AFP.

Leonardo Fernández en el partido ante Santa Fe. Foto: AFP.

Leonardo Fernández sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla y el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, decidió —en consulta con el futbolista y su representante— que viaje a Europa para una segunda evaluación.

Ruglio dijo a Subrayado que en esa evaluación profesional se resolverá si Fernández será sometido a una intervención quirúrgica.

En un primer momento Peñarol publicó en redes sociales que la lesión de rodilla del jugador requiere una operación. Después de eso Ruglio dijo que buscará una segunda opinión con especialistas europeos.

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El diagnóstico inicial fue confirmado este martes luego de estudios médicos más profundos, tras la persistencia del dolor.

La lesión se produjo el jueves durante el partido ante Independiente Santa Fe de Bogotá por Copa Libertadores. Si bien el jugador ya presentaba molestias, en una primera instancia los exámenes no habían detectado daños de entidad. Sin embargo, nuevos estudios realizados el domingo confirmaron la rotura.

La noticia generó sorpresa en el cuerpo técnico, la directiva y el propio jugador, ya que inicialmente no se sospechaba la gravedad. Horas antes del diagnóstico, el técnico Diego Aguirre había señalado que Fernández podría entrenar con normalidad.

Desde el club indicaron que el tiempo de recuperación se evaluará luego de la intervención quirúrgica. Es una lesión "incompleta", señalaron fuentes a Subrayado.

Pasado el mediodía de este martes, Peñarol informó en sus redes sociales que “luego de realizados los estudios a Leonardo Fernández se constató una lesión de rodilla que requerirá una intervención quirúrgica en los próximos días. Luego de la misma se evaluarán los pasos a seguir y el tiempo de recuperación”.

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El aurinegro jugará el jueves ante Platense (Argentina) en el estadio Campeón del Siglo por Copa Libertadores.

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