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70 AÑOS DE CANAL 10

Las Tuco y Tico cumplen 60 años

Los dibujos animados que brillaron en la pantalla de Canal 10: “Las Urracas Parlanchinas".

URRACAS-PARLANCHINAS

Fueron dibujos animados para chicos y grandes, que brillaron en la pantalla de Canal 10 en los años setenta: “Tuco” y “Tico”, las “Urracas Parlanchinas”.

En inglés se llaman Heckle y Jeckle; en Latinoamérica se los conoció como Tuco y Tico, y se transmitieron originalmente bajo el título "Las Urracas Parlanchinas". Son dos urracas negras, antropomórficas, idénticas entre sí, creadas hace ochenta años, en 1946, por el animador Paul Terry.

La fórmula era simple y efectiva: un par de pícaros que se burlaban de sus enemigos al estilo Bugs Bunny, pero con una diferencia clave. Mientras Bugs Bunny solo se vengaba cuando lo provocaban, Tuco y Tico atacaban sin motivo, solamente por el placer de fastidiar. Estafadores, y bromistas irredimibles.

el pajaro loco, un personaje que marco a generaciones de espectadores
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El Pájaro Loco, un personaje que marcó a generaciones de espectadores

Su llegada a la televisión fue en 1956, cuando CBS los incluyó en un programa de dibujos animados en horario central —el primero de la historia, cuatro años antes que “Los Picapiedras”. En Uruguay se emitieron por Canal 10 a partir de mediados de los sesenta y ese es el hito que hoy cumple seis décadas.

Esta nota es el puntapié inicial de una serie que vamos a ir desplegando en próximos informes: otros dibujos animados que marcaron a generaciones uruguayas en la pantalla del 10: El Pájaro Loco, Tom y Jerry, y Súper Ratón.

Todos con su historia particular, todos con su lugar en la memoria colectiva.

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