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Giorgian De Arrascaeta sufrió una lesión muscular y está en duda para el Mundial

El volante de la Selección Uruguaya sufrió una lesión muscular este martes de mañana cuando entrenaba en el marco del proceso de recuperación por su fractura de clavícula.

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Giorgian De Arrascaeta sufrió una lesión muscular este martes de mañana cuando entrenaba en el Complejo Celeste, en el marco del proceso de recuperación por su fractura de clavícula, y ahora está en duda para el Mundial.

Aún no se determinó el grado de la lesión, y faltan estudios clínicos para hacerlo. Si se tratara de un desgarro el proceso de recuperación sería de 20 días, aproximadamente, lo que pone dejaría al futbolista del Flamengo fuera de los dos primeros encuentros, el lunes 15 y el domingo 21 de este mes. Podría llegar, pero con muy poco entrenamiento, para el partido ante España que cierra la fase de grupos, el viernes 26.

En las próximas horas se espera la información oficial sobre la entidad de la lesión. Sobre esa base se resolvería si esperan la recuperación del futbolista para resolver sobre su participación o no en el Mundial.

Foto: AFP. Hinchada de Uruguay en el partido ante Inglaterra, previo al Mundial 2026.
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