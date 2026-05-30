1 a 1 en el partido y 4 a 3 en penales

El PSG ganó por penales la segunda Champions consecutiva y Luis Enrique hace historia

El PSG comenzó perdiendo ante el Arsenal a los 6 minutos, y lo empató recién a los 65. En el alargue no se superaron y en los penales fallaron dos del equipo inglés. Fue 4 a 3 y “la Orejona” sigue en París.