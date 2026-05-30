El París Saint-Germain conquistó este sábado la Liga de Campeones por segundo año consecutivo tras derrotar al Arsenal 4 a 3 en los penales de la final disputada en el Puskas Arena de Budapest. El partido había terminado 1 a 1 en 120 minutos.
El PSG ganó por penales la segunda Champions consecutiva y Luis Enrique hace historia
El PSG comenzó perdiendo ante el Arsenal a los 6 minutos, y lo empató recién a los 65. En el alargue no se superaron y en los penales fallaron dos del equipo inglés. Fue 4 a 3 y “la Orejona” sigue en París.
En un partido con juego poco vistoso pero emoción a raudales, el delantero alemán Kai Havertz adelantó a los Gunners sólo seis minutos después del pitido inicial y el Balón de Oro Ousmane Dembélé igualó para el equipo de Luis Enrique al convertir un penal cometido por Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia (65').
Tras no mover el marcador en el alargue, el fallo definitivo desde los once metros del brasileño Gabriel privó al Arsenal de un doblete histórico Premier-Champions y dio la segunda Orejona de su historia al PSG.
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Hasta este sábado, sólo el Real Madrid de Zinedine Zidane durante el trienio 2016-2017-2018 había logrado apuntar su nombre en al menos dos casillas seguidas del palmarés de la Liga de Campeones bajo su actual denominación, desde 1992-1993.
A ese Olimpo de los entrenadores se unió Luis Enrique, que a sus 56 años conquistó su tercera Champions, años después de la primera con el FC Barcelona, y que figura ya como símbolo imperecedero de París a la altura de Notre Dame o de la Torre Eiffel.
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