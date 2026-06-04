"La Jutep no da garantías", afirman partidos de la oposición y refieren a debilitamiento y declive institucional

El Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) compareció este jueves durante casi cinco horas ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, aseguró que, tras la reunión con las autoridades, la "conclusión muy preocupante" y lanzó cuestionamientos a la mayoría del directorio, que, a su juicio, "está haciendo una utilización política del organismo desde hace muchos meses".

"La Jutep y el directorio, en su mayoría, está en un proceso de deterioro desde el punto de vista de la credibilidad", afirmó, y sostuvo que los partidos de la oposición le han perdido la confianza desde el punto de vista político e institucional.

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Para Abdala, "hoy quedó absolutamente demostrado" que "ha habido en distintos episodios y con relación a distintos temas, una manipulación por parte de la presidenta del organismo y de la mayoría del directorio".

"La situación es muy grave, el debilitamiento institucional en el que está inmersa la Jutep es incontenible a esta altura y no tiene retorno", agregó.

Expresó preocupación teniendo en cuenta que la Jutep analizará este viernes las seis denuncias contra el presidente Yamandú Orsi por la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe de 2024. "Entendemos que la Jutep no da garantías", dijo y aseguró que no tiene expectativas de solución al problema institucional. Reclamó un proceso cierto, creíble y confiable en el análisis de la evolución patrimonial del presidente.

El nacionalista indicó que cualquiera que sea el pronunciamiento de la Jutep estará bajo sospecha y será fácil dudar, porque tendrá una dosis de fragilidad y debilidad por la realidad institucional.

Para el diputado del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, quedó clara la politización de la Jutep con manejo irregular que antepone criterios partidarios y políticos a intereses de transparencia y ética pública, que convierten en irrelevante cualquier pronunciamiento. El colorado refirió a un declive institucional en la reputación del organismo.

"En el debate parlamentario se demostró claramente la naturaleza política del órgano", afirmó.

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, cuestionó los dichos de la presidenta de la Jutep, Ana María Ferraris, ante la comisión sobre el origen partidarios de la funcionarios del organismo.

En tanto, el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, aseguró que la Jutep debería llamarse "JOFEP, Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública". Cuestionó que la mayoría del directorio colocó durante varios meses a una funcionaria pública en pase en comisión con connotada militancia política partidaria a cargo del estudio de las declaraciones jurídicas. "Una perla más para el collar, una mancha más al tigre", afirmó.

Rodríguez enfatizó que la Jutep carece de absoluta transparencia y de ética pública. "Este organismo, con la actual integración mayoritaria, carece de absoluta integridad moral y ética para analizar cualquier tipo de asunto vinculado con la ética pública", remarcó.