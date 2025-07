"La guerra debe terminar y no es legítimo atacar inocentes": la aclaración de Cosse sobre la situación en Gaza

"Rechazo la tragedia que se vive en Gaza. Hace unos días, en una rueda de prensa, me preguntaron sobre distintos aspectos de la situación en Gaza. Dije lo que pienso: que es una tragedia, y apoyé las declaraciones de las Naciones Unidas sobre el tema. En una repregunta, se me consultó sobre la política interna de Israel. Respondí que eso corresponde al marco de la autodeterminación de los pueblos. No nos corresponde a los uruguayos, ni a ningún otro gobierno, decidir quién debe o no gobernar otro país", señaló.