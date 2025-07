"La gente tiene claro cómo es la situación", dijo presidente de ASSE; Satdjian criticó aumento de sueldos de jerarcas

"La ciudadanía tiene claro cómo es la situación, los faltantes de medicamentos, las listas de espera interminables, las deudas con proveedores, todas esas cosas están muy claras y no se puede tapar el sol con un dedo".

Consultado por Subrayado sobre cómo llegaron a la decisión de dejar 130 cargos fuera de actividad, Danza dijo que se trató de un trabajo meticuloso realizado por la Gerencia General y por Recursos Humanos para ir reestructurando funciones.

"Tareas que antes estaban superpuestas en dos personas ahora quedan en una única persona y a esa otra persona enviarla a otra unidad ejecutora. Es un trabajo que se viene haciendo desde marzo y fue lento y progresivo y fue dando estos resultados y, puede irse aumentando a lo largo del año también".

El presidente de ASSE comentó que quizás no se comunicó de la manera que le hubiera gustado a todo el mundo, pero piensan que el trabajo es serio y consistente. "Ya estamos observando algunos resultados de la reestructura".

En lo que refiere a la lista de espera para las consultas, Danza señaló que son 421.000 ambulatorias y puede haber una persona que tenga más de una. El jerarca aseguró la lista de espera se redujo un 8% y cinco de las 10 especialidades más demandadas, hay una reducción de 14.5%.

"Se estás reduciendo de forma lenta porque recién llegamos y porque además, los datos en ASSE son difíciles de sistematizar".

Por su parte, el diputado nacionalista Satdjian sostuvo que la comparecencia de las autoridades a la comisión de Salud dejó claro que no se equivocaron en criticarlas y que demostró una marcha atrás de los jerarcas.

"Hemos mantenido la coherencia en lo que denunciamos y en lo que después los hechos nos dieron la razón, porque el directorio de ASSE ha manejado distintas cifras a lo largo de este tiempo, ha dado marcha atrás parcialmente en algunos aumentos y hoy no trajeron el sustento del supuesto ahorro. Nos deja la libertad de pensar que no existe ese ahorro, que esos 133 cargos verdaderamente no están".

Y agregó: "Algunos aumentos, lo han visto públicamente, que se manifestaron por parte del vicepresidente de ASSE en el sentido que le parecía que cobraba muy poco y por eso se aumentaron los sueldos. Sueldos de 178.000 pesos para ASSE, les parecía que cobraban poco y lo aumentaron en más de 105.000 que después, dieron marcha atrás".

El diputado sostuvo que los aumentos de sueldo se votaron solo con los integrantes del Frente Amplio en el directorio de ASSE, sin actas publicadas.