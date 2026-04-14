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EVENTO CON EL PRESIDENTE ORSI

Junta Nacional de Drogas trabaja con distintos grupos religiosos para atender a personas con problema de consumo

La Junta Nacional de Drogas organizó un encuentro con líderes de 10 religiones con presencia en Uruguay para trabajar sobre la atención a personas con consumo problemático de drogas. Estuvo el presidente Orsi.

Reunión de líderes religiosos convocados por la Junta Nacional de Drogas. Foto: Valeria de los Santos, Subrayado.

Reunión de líderes religiosos convocados por la Junta Nacional de Drogas. Foto: Valeria de los Santos, Subrayado.

La Junta Nacional de Drogas organizó este martes un encuentro con líderes de 10 religiones con presencia en Uruguay para trabajar sobre la atención a personas con consumo problemático de drogas.

En el acto inicial, en el auditorio Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional, estuvo el presidente Yamandú Orsi.

Según explicó el director de la Junta de Drogas Gabriel Rossi, el evento busca “incluir a todas las religiones sin distinción”, en la atención de personas vulnerables por el consumo abusivo de drogas.

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Comunidades y grupos de estas religiones atienden a personas con consumo problemático de drogas y lo que busca la Junta es coordinar e incluirlos a todos en los programas de asistencia.

“Trabajar junto a las religiones”, es el objetivo, dijo Rossi en rueda de prensa, porque “hay muchas comunidades religiosas que tienen centros de tratamiento”.

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