Israel y Gaza

Pocos conflictos pueden ser tan complejos como el de Medio Oriente, no solo por el drama ocurrido hace dos años en Israel con la invasión de Hamas y la represalia dispuesta por Tel Aviv y las consecuencias de una guerra: es tan complejo porque atraviesa décadas y generaciones y no parece encontrar un camino de reconciliación.

Este libro, “¿El diálogo imposible? Breve historia del conflicto israelí-palestino” del escritor Mauricio Bergstein llega justo para transmitir un mapeo histórico de las relaciones políticas y militares que rodean este problema, que tiene repercusión mundial.

El 7 de octubre de 2023 el mundo volvió a estremecerse ante la violencia en Medio Oriente, pero esta tragedia es tan solo un capítulo más de una historia mucho más larga y dolorosa. Las heridas del pasado y las tensiones del presente se entrelazan en un conflicto que parece no tener final, y que no es fácil de entender ni siquiera para los que se consideran más informados. Se precisa conocimiento en profundidad y perspectiva histórica y esta obra procura hacer una aporte en ese sentido.

En este libro, Mauricio Bergstein propone una mirada clara y accesible que recorre los hitos históricos del enfrentamiento, los intentos fallidos de diálogo y la dramática actualidad.

El texto es una invitación a reflexionar sobre el drama que sigue marcando al mundo entero, más allá de prejuicios y trincheras ideológicas.

Aparece como un libro necesario para los que buscan comprender y, sobre todo, para quienes esperan que la convivencia en paz sea posible en esa histórica zona del mundo.

Mauricio Bergstein (Montevideo, 1961) trabaja la literatura de viajes, como viajero por vocación y cronista de sus aventuras, por lo que sus libros son mucho más que crónicas y reflejan el asombro de su mirada motivado por la curiosidad y una disposición abierta a lo desconocido.

Con Páginas de arena (2000) fue premiado en el Concurso Nacional de Literatura, en el relato de su travesía por el desierto del Sahara en un camión que lo llevó desde Nigeria hasta Marruecos. Luego publicó “La fiesta de los dioses” (2001) por su pasaje por India, Nepal e Indonesia; “La soledad del mercenario” (2003), sobre Inglaterra y países de África; y Adiós, Niassa (2012).

¿Por qué leerlo?

Este libro es una invitación a reflexionar sobre un conflicto que parece eterno, que domina la atención mundial y que muchas veces cae en la deformación política de miradas con sesgo, como parte de un foco de trincheras ideológicas. El libro trae información y siempre el resultado para el lector, dependerá de cómo se lee y cómo se complementa con lecturas adicionales.

