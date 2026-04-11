Investigan homicidio: encontraron a un hombre con varias heridas en la calle, fue trasladado y murió horas después

Un hombre de 29 años fue encontrado herido en el barrio Estadio de Pando, sobre las 4 de la madrugada de este sábado, murió y buscan dar con el o los autores del homicidio.

La víctima, que estaba consciente cuando llegó la Policía, no quiso contar lo que había sucedido, pero su cuerpo presentaba heridas en varias partes por lo que se procedió a su traslado a un centro asistencial.

Tras el diagnóstico de politraumatizado, el hombre, con antecedentes, permaneció internado y murió sobre las 10:50 horas.

La Policía pudo determinar que el hombre participó de una riña y la Fiscalía ordenó relevar cámaras y testigos para identificar a los implicados.

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