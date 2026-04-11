Un hombre de 29 años fue encontrado herido en el barrio Estadio de Pando, sobre las 4 de la madrugada de este sábado, murió y buscan dar con el o los autores del homicidio.
Investigan homicidio: encontraron a un hombre con varias heridas en la calle, fue trasladado y murió horas después
De acuerdo a averiguaciones policiales, el hombre participó de una riña en Pando, Canelones. Relevan cámaras y testigos.
La víctima, que estaba consciente cuando llegó la Policía, no quiso contar lo que había sucedido, pero su cuerpo presentaba heridas en varias partes por lo que se procedió a su traslado a un centro asistencial.
Tras el diagnóstico de politraumatizado, el hombre, con antecedentes, permaneció internado y murió sobre las 10:50 horas.
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La Policía pudo determinar que el hombre participó de una riña y la Fiscalía ordenó relevar cámaras y testigos para identificar a los implicados.
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