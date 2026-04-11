RECIBÍ EL NEWSLETTER
PANDO

Investigan homicidio: encontraron a un hombre con varias heridas en la calle, fue trasladado y murió horas después

De acuerdo a averiguaciones policiales, el hombre participó de una riña en Pando, Canelones. Relevan cámaras y testigos.

comisaria-pando.jpg

Un hombre de 29 años fue encontrado herido en el barrio Estadio de Pando, sobre las 4 de la madrugada de este sábado, murió y buscan dar con el o los autores del homicidio.

La víctima, que estaba consciente cuando llegó la Policía, no quiso contar lo que había sucedido, pero su cuerpo presentaba heridas en varias partes por lo que se procedió a su traslado a un centro asistencial.

Tras el diagnóstico de politraumatizado, el hombre, con antecedentes, permaneció internado y murió sobre las 10:50 horas.

senti los tiros, dijo almacenero del barrio donde policia mato a su pareja y a sus suegros
Seguí leyendo

"Sentí los tiros", dijo almacenero del barrio donde policía mató a su pareja y a sus suegros

La Policía pudo determinar que el hombre participó de una riña y la Fiscalía ordenó relevar cámaras y testigos para identificar a los implicados.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Un policía mató a su pareja, a sus suegros y se suicidó en el barrio La Chancha
TRIPLE CRIMEN

Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
TESTIMONIO

Madre de Moisés: "Mi hijo está desesperanzado totalmente; el miércoles nos fuimos destrozados como familia"
A LAS 10:00 DE LA MAÑANA

Intendencia de Montevideo remata autos abandonados y mobiliario este sábado
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Pasaje de frente frío generará lluvias en la noche y madrugada del domingo, adelantó Nubel Cisneros

Te puede interesar

Sentí los tiros, dijo almacenero del barrio donde policía mató a su pareja y a sus suegros video
LA CHANCHA

"Sentí los tiros", dijo almacenero del barrio donde policía mató a su pareja y a sus suegros
Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja video
TRIPLE CRIMEN

Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 
MONTEVIDEO

Dos mayores imputados y un adolescente condenado por homicidio en Ciudad Vieja

Dejá tu comentario