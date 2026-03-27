Investigan el homicidio de una mujer de 37 años cuyo cuerpo fue encontrado en ruta 8

Una mujer de 37 años fue encontrada muerta en ruta 8, a la altura de Barros Blancos, Canelones, en la madrugada de este viernes. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios.

La víctima presentaba una herida de arma blanca en el cuello.

La mujer estaba en situación de calle y tenía antecedentes por rapiña, violencia privada y atentado agravado.

La fiscal a cargo es Fabiana Pereyra, que derivó el caso al Departamento de Homicidios.