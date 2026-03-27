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CANELONES

Investigan el homicidio de una mujer de 37 años cuyo cuerpo fue encontrado en ruta 8

El cuerpo de la víctima tenía una herida de arma blanca en el cuello. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios.

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Una mujer de 37 años fue encontrada muerta en ruta 8, a la altura de Barros Blancos, Canelones, en la madrugada de este viernes. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios.

La víctima presentaba una herida de arma blanca en el cuello.

La mujer estaba en situación de calle y tenía antecedentes por rapiña, violencia privada y atentado agravado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio. Camino Antares y Azotea de Berro, descampado donde fue incendiado el auto.
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La fiscal a cargo es Fabiana Pereyra, que derivó el caso al Departamento de Homicidios.

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