Investigan disparos de menores armados que se ve en un video de una fiesta clandestina en el barrio Cauceglia

La Policía de Montevideo investiga disparos dentro de una fiesta clandestina en el barrio Cauceglia. Circula un video que muestra la situación, donde aparecen menores y mayores armados en una casa.

La Policía busca identificar a las personas que realizan los disparos dentro del lugar, y que manejan un poder de fuego importante, como una pistola glock 9 mm con un cargador caracol -que agrega 50 municiones más-, también se ve una glock con peine para 30 disparos.

El domingo hubo allanamientos en el barrio Cauceglia, donde se detuvo a dos personas, y una de estas estaba requerida porque aparece en el video, pero fue puesto en libertad porque la Fiscalía entendió que había falta de pruebas.

Embed La Policía de Montevideo investiga tiroteos dentro de una fiesta clandestina. Circula un video que muestra la situación, donde aparecen menores y mayores armados en una casa. pic.twitter.com/gct35ilVi0 — Subrayado (@Subrayado) June 3, 2026