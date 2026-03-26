Nuevos incidentes ocurrieron en la noche de este jueves en el centro del Inisa, ubicado en bulevar Artigas y Cufré.
Inisa: ocho internos consiguieron una llave y salieron a los techos; tres quisieron escapar pero fueron recapturados
Información primaria de la Policía indicaba que podía haber una toma de rehenes dentro. Un grupo de negociadores trabajó en el lugar.
Un equipo de negociadores ingresó al centro por una posible de toma de rehenes o al menos encerrados en una pieza.
La Policía recibió un llamado por un motín. Ocho internos se hicieron de la llave de una celda y lograron salir a los techos. Cuatro de ellos escaparon pero fueron recapturados.
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Fue desactivado el motín con toma de rehenes en el Inisa y los jóvenes que escaparon fueron recapturados
Un helicóptero del Ministerio del Interior sobrevoló la zona.
Trabajó personal de la Digoe y Guardia Republicana.
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