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POSIBLE TOMA DE REHENES

Inisa: ocho internos consiguieron una llave y salieron a los techos; tres quisieron escapar pero fueron recapturados

Información primaria de la Policía indicaba que podía haber una toma de rehenes dentro. Un grupo de negociadores trabajó en el lugar.

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Nuevos incidentes ocurrieron en la noche de este jueves en el centro del Inisa, ubicado en bulevar Artigas y Cufré.

Un equipo de negociadores ingresó al centro por una posible de toma de rehenes o al menos encerrados en una pieza.

La Policía recibió un llamado por un motín. Ocho internos se hicieron de la llave de una celda y lograron salir a los techos. Cuatro de ellos escaparon pero fueron recapturados.

Foto: Subrayado. 
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Fue desactivado el motín con toma de rehenes en el Inisa y los jóvenes que escaparon fueron recapturados

Un helicóptero del Ministerio del Interior sobrevoló la zona.

Trabajó personal de la Digoe y Guardia Republicana.

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