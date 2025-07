Incendio en una planta automotriz en el barrio Colón con pérdidas totales: la estructura colapsó

Varias dotaciones de bomberos trabajan en la mañana de este viernes en un incendio que fue de grandes proporciones, en uno de los tres galpones de una empresa de exportación de vehículos, en el barrio Colón de Montevideo. No hay reporte de heridos.

El incendio en la planta automotriz en Colón está controlado, afirmó la vocera de Bomberos, Victoria Barboza. "Hay aún pequeños focos en lo que queda de la estructura. Logramos sacar algunos vehículos antes de que fueran afectados", señaló.

VOCERA BOMBEROS Victoria Barboza, vocera de Bomberos.

Facundo Cabrera trabaja en el lugar. Hoy era día libre de todos los empleados, pero al recibir la noticia fue al lugar a confirmar si era real que el galpón ardía en llamas. Dijo que allí había piezas de vehículos y neumáticos.

"Me encontré que estaba todo consumido, no pensé que era tan grande el incendio", expresó. Y afirmó que en la planta no había nadie, por ser feriado.

En la empresa trabajan unas 1.000 personas, pero en el galpón que se incendió, un centenar.

Concurrieron en primera instancia bomberos de Casavalle, y luego fueron en apoyo los del destacamento de Las Piedras, y de Cordón.