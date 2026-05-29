Imputaron a "Ruzok" por grafitear espacios públicos, edificios y comercios con arresto domiciliario nocturno

La Justicia Penal imputó este viernes a un hombre de 27 años, conocido como "Ruzok", como responsable de varios grafitis en espacios públicos, edificios privados y comercios del Centro y Ciudad Vieja.

El hombre, ya que tenía un antecedente penal de 2021 por daño al haber grafiteado un cartel, fue detenido el jueves de tarde en inmediaciones de Misiones y Cerrito, en Ciudad Vieja, por policías del Área de Investigaciones de la Zona Operacional 1 de la Jefatura de Montevideo.

"Ruzok" tenía cuatro denuncias en su contra: una de la Intendencia de Montevideo, dos de edificios privados y otra de un local comercial.

A pedido de la Fiscalía de Flagrancia de 3º turno, a cargo del fiscal William Rosa, se le imputó un delito continuado de daño especialmente agravado. Como medida cautelar se dispuso arresto domiciliario nocturno de 20 a 8 horas y la obligación de presentarse en la comisaría una vez por semana. Todo por 90 días, hasta el 28 de agosto de 2026, de acuerdo al fallo de la jueza penal de 44º turno, Sol Bellomo.

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