Un homicidio ocurrió pasada la medianoche en Continuación Aparicio Saravia y Pasaje J, en el barrio Colón. Un joven de 23 años fue atacado a tiros por ocupantes de una moto que, tras dispararle, se fueron del lugar. El asesinado tenía antecedentes penales por porte y tenencia de armas de fuego.
Homicidio en Colón: hallaron a un joven en la calle con un impacto de bala en la cabeza
El homicidio ocurrió en Continuación Aparicio Saravia y Pasaje J, Colón. Una persona llamó a la Policía porque escuchó disparos y vio a un hombre herido.
La Policía recibió un llamado al 911 de una persona que dijo haber escuchado varios disparos y vio al joven caído en la calle. Los efectivos constataron que tenía un disparo en la cabeza.
En la escena, que fue relevada por Policía Científica, se incautó un casquillo de bala y un cartucho, que serán objeto de pericias.
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La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.
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