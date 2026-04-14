Hombre fue a buscar a su esposa a un hospital de La Unión y fue atacado a tiros: hubo 18 disparos

Un hombre de 42 años que fue a buscar a su esposa al Hospital Piñeyro del Campo , en La Unión , fue baleado cuando estaba frente al predio, a las 00:03 de este martes. Se encuentra internado grave en el CTI de una mutualista.

De acuerdo con la información policial, el atacante pasó frente a la camioneta de la víctima y disparó 18 veces (consta de un registro de audio). La esposa del herido cruzó a auxiliarlo y luego el delincuente volvió y le apuntó con un arma larga, aunque en ese momento no volvió a disparar.

Según supo Subrayado, el herido llegó por sus propios medios al Hospital Pasteur, donde los médicos le diagnosticaron dos heridas de arma de fuego con orificios de entrada y salida: uno en la zona lumbar y otro en la axila. Si bien un primer diagnóstico indicó que estaba fuera de peligro, en la mañana de este martes se supo que su estado es grave.

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En tanto, la Policía halló a nueve cuadras de la escena, en Abella y Lombardini, el auto Hyundai Hatch HB20 que usó el tirador; estaba prendido fuego y, dentro, los efectivos incautaron varios casquillos.

El vehículo de la víctima, una camioneta Volvo blanca, fue hallada en Larravide y Morelli; en ella se observan varios impactos y fueron encontrados allí cinco casquillos.

El herido tiene un antecedente penal por tenencia de arma y municiones. El caso está en manos de efectivos de Investigaciones de Zona 2.

Reclamo por seguridad

TESTIMONIO LA UNION Isabel Pintos y Ana María Díaz, comisión interna y sindicato del hospital.

Trabajadoras del Hospital Piñeyro del Campo reclaman medidas de seguridad luego de la balacera. Señalan que los episodios de disparos son frecuentes y que no cuentan con protección al momento de entrar o salir de sus turnos.

Isabel Pintos, de la comisión interna del hospital, dijo a Arriba gente de Canal 10 que cerca de la medianoche, al retirarse de su turno, escuchó una ráfaga de disparos. Luego, se enteraron de que un hombre había sido atacado. Indicó además que la calle Larravide “siempre fue complicada” y que la zona históricamente ha estado desprotegida.

Pintos pidió más presencia policial en los horarios de entrada y salida del personal, así como la instalación de una guardia en la puerta del hospital.

“Los tiroteos son frecuentes, se escuchan cercanos. No tenemos protección ninguna”, afirmó.

Por su parte, Ana María Díaz, del sindicato del hospital, indicó que mantienen negociaciones con el Ministerio del Interior y cuestionó la falta de respuesta ante situaciones como la ocurrida. Aseguró que el episodio reciente se dio sin un médico que pudiera asistir de inmediato y sin servicio de custodia policial 222.

“La vigilancia externa está sin arma. Queremos seguridad, queremos llegar a nuestras casas con vida. Por favor, háganse cargo y hagan algo”, expresó.