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ALDAO Y GENERAL HORNOS

Hombre fue baleado en el pecho en una discusión callejera; está grave en el Hospital del Cerro

Información primaria aportada por familiares a Subrayado señala que el incidente tuvo lugar en Aldao y General Hornos. Las cámaras de la zona muestran que hubo una discusión entre varias personas, según indicó la Policía.

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Un hombre de 30 años fue baleado en el pecho y se encuentra en estado grave en el Hospital del Cerro.

Información primaria aportada por familiares a Subrayado señala que el incidente tuvo lugar en Aldao y General Hornos. Las cámaras de la zona muestran que hubo una discusión entre varias personas, según indicó la Policía.

Uno de los involucrados le disparó al hombre, quedando herido de gravedad. Personal de Grupo PADO lo llevó al centro de salud tras un ataque ocurrido en el límite de Nuevo París y Belvedere.

Foto: Subrayado.
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La Policía no halló indicios en ese lugar, por lo que habría sido atacado con un revólver porque no quedaron casquillos en la escena.

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