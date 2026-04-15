"Hay que dejar los eslóganes, la seguridad no se mejora con consignas", dijo Bettiana Díaz en debate sobre cambios al CPP

La senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz (MPP) pidió la palabra este miércoles en el Senado para hablar sobre la seguridad, en momentos en que se debate la posibilidad de hacer cambios al instituto de la libertad anticipada de reclusos, algo duramente criticado por la oposición, que acusa al gobierno de proponer la liberación de presos como forma de descongestionar las cárceles.

“La seguridad no mejora cuando uno plantea en apariencia medidas más duras, mejora cuando son efectivas”, dijo Díaz, y lamentó que la discusión sobre temas de seguridad pública “quedó reducida a si endurecer o no las penas”.

“Nos tenemos que hacer algunas preguntas que pueden ser bastante incómodas. ¿El sistema está funcionando bien así como está? ¿Alguna de las medidas aplicadas ha reducido la reincidencia?”, agregó en referencia a los reclusos que recuperan la libertad y vuelven a delinquir.

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“Algunas de las personas privadas de libertad salen peores”, apuntó la senador, y remarcó que eso “empeora la seguridad”.

Sin mencionar el tema de la libertad anticipada, que el gobierno propuso cambiar para incluir delitos que ahora están por fuera de esa posibilidad, pero que el presidente Orsi dijo ahora que si no hay acuerdo puede ser retirado del proyecto de ley enviado al Parlamento, Díaz aseguró que “no todos los casos requieren la misma respuesta”, y agregó: “Necesitamos que el sistema pueda diferenciar situaciones”.

“Hay que dejar los eslóganes, la seguridad no se mejora con consignas, sino con medidas efectivas”, dijo la senadora del MPP.

“Esto lo dijo de forma autocrítica también, (debemos) bajar un poco la pelota en algunas instancias y ponernos a trabajar en construir acuerdos, porque realmente hasta ahora lo que tenemos es la constatación del fracaso, desde la reapertura democrática hasta acá”, concluyó.