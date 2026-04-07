"Hay cuadras convertidas en cárceles a cielo abierto", dijo Lema sobre situación de calle y cuestionó plan del gobierno

El senador del Partido Nacional y ex ministro de Desarrollo Social, Martín Lema , habló del plan del gobierno sobre situación de calle , mostró preocupación y aseguró que la estrategia está mal planteada porque en la conferencia debieron participar más ministros.

"Mucha literatura voluntarista y poca acción. Si todos tenemos el diagnóstico, acá tendría que ser más claro y entrar al área chica. Cupos en materia de adicciones por parte de ASSE, ¿Cuántos más van a haber? Cupos en materia de salud mental, sea de los especializados del Mides, de ASSE o a través de comunidades terapéuticas. ¿Cuántos más van a haber? Camas de desintoxicación, para que una vez que una persona se logra retirar de una situación extrema o de riesgo de la vía pública se pueda compensar para después aplicar determinada estrategia", detalló Lema sobre sus cuestionamientos.

También aseguró que se aplica mal la ley de faltas y la internación compulsiva. "El presidente hablaba de que muchas veces se va por voluntad. Vemos que hay cuadras que se han convertido en cárceles a cielo abierto en Montevideo. Entonces se está aplicando mal. La gente se siente desprotegida, insegura. No estoy hablando de todas las personas en situación de calle, porque es verdad que hay diferentes factores y diferentes características. Pero que hay diferentes episodios con varios de ellos que están afectando la convivencia, está clarísimo", subrayó.

"Yo creo que el gobierno no toma dimensión todavía del problema y sigue sin hacer tres pases seguidos", cuestionó.

Desde el Frente Amplio, el senador Gustavo González dijo que se dieron cifras "escalofriantes" pero que se vio impresionado por el buen posicionamiento de Orsi y Civila.

En su caso, afirmó que "fue una brillante exposición tanto del presidente de la República como del ministro. Primero porque colocó el tema en su justo lugar. Me emocionaron varias cosas: por ejemplo, no hablar de plan de invierno, habla de un plan de calle, para el día, para la tarde, para la noche. Se habló también de contemplar las zonas rurales. Porque tenemos gente en situación de calle allí. Se planteó alargar el tiempo y no hablar más de invierno. Porque el problema de la calle no es un problema de frío o de calor, es mucho más profundo, entonces creo que toda esta semana de debates sirvieron para colocar en la agenda un verdadero plan sin politiquería barata, sin comprometer que en 24 horas esto se resuelve".

"Esto va a llevar tiempo, así lo dijo el presidente de la República y así lo dijo el ministro. Se dieron cifras escalofriantes. Miles de personas en esta situación y en esta semana yo vi que alguna gente habla de cómo sacamos la pobreza de nuestra vista. No se trata de eso, se trata de eliminar la pobreza y eso no se resuelve de un día para el otro", añadió.