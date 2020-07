La medida se aplicará en principio en Montevideo y Canelones, y responde al brote de Covid registrado en la mutualista Médica Uruguaya la semana pasada (con más de 70 casos ya), y también a los casos (por ahora aislados) en otras mutualistas.

Uruguay transita el sexto brote de coronavirus Covid-19 desde que comenzó la pandemia y se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo. El último brote en Montevideo “genera cierta preocupación” expresó el presidente.

De la misma forma, Lacalle Pou insistió en que se exigirá el hisopado a todas las personas que quieran ingresar a Uruguay y se les expedirá un visado en el que conste que se realizaron el test y que el resultado del mismo es negativo. “Si la persona no cuenta con ese visado no va a poder circular dentro del país” expresó.

Asimismo, Lacalle Pou informó que en el transporte público se pedirá que todos los usuarios descarguen la aplicación CoronavirusUy y activen las notificaciones de eventuales contactos con casos positivos.

El presidente recordó las medidas que fueron tomadas por el gobierno en los últimos meses y que permitió la reapertura de distintos sectores de la actividad de forma paulatina. “A medida que la economía se abrió habrá brotes, el tema es mantener la prevención con el uso de tapabocas y el distanciamiento físico” dijo Lacalle Pou y remarcó que serán “firmes” en la inspección y la sanción de la realización de fiestas irregulares con aglomeración de personas.

Sobre el resto de los sectores que reabrieron o reactivarán sus actividades en los próximos días, el presidente aseguró que “no habrá marcha atrás”. Además mencionó que se analizó con el Ministerio de Salud Pública (MSP) los protocolos para la reapertura de teatros y dijo que en breve se aprobarán. Aseguró que será de fácil aplicación en salas grandes y más difícil en salas pequeñas.

"El que anda sin tapabocas o no se cuida es por desidia y egoísmo, no porque no sepa las medidas de prevención. Confinamiento obligatorio no hubo ni va a haber", dijo el mandatario al ser consultado sobre su negativa a que haya cuarentena obligatoria.

"Todavía no hay que cantar victoria, no está el partido ganado", concluyó.