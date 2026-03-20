Hallan pista clandestina, hangar y depósito para tres toneladas de droga en Bolivia e investigan vinculo con Marset

Un operativo de la Policía de Bolivia permitió encontrar una pista clandestina, un hangar y un depósito con capacidad para ocultar hasta tres toneladas de droga. El hallazgo ocurrió a 50 kilómetros al norte de Portachuelo, en el departamento de Santa Cruz, y la inteligencia policial investiga su vinculación con la red del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset .

"Se encontró un hangar, una pista y una caleta de aproximadamente dos metros y medio de ancho, seis metros de largo y dos metros de profundidad, con capacidad estimada para almacenar hasta tres toneladas de droga", informó el inspector general de la Policía, Lionel David Valenzuela, en declaraciones consignadas por El Deber.

Valenzuela indicó que la información que posibilitó el operativo policial se logró de las pericias a los celulares incautados a los cinco colombianos y dos ecuatorianos detenidos días atrás y que formarían parte de la seguridad de Marset .

Los investigadores presumen que ese lugar fue utilizado por los extranjeros detenidos. La Policía encontró uniformes y otros indicios, como alimentos, que hacen pensar que fue abandonado hace pocos días. Además, las autoridades manejan la información que desde esa pista se realizaron vuelos semanas atrás, lo que refuerza la hipótesis que era utilizada para el trasiego de drogas.

La actuación policial en la zona continúa en la búsqueda de un grupo de al menos cuatro extranjeros que formarían parte de la seguridad del lugar.