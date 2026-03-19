Grupo ciudadano presentó carta a Orsi para que haya participación ciudadana en decisión sobre transporte metropolitano

El presidente Yamandú Orsi convocó este jueves una reunión con los intendentes de Montevideo, Mario Bergara, y Canelones, Francisco Legnani, así como la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, para definir proyecto de movilidad para el transporte metropolitano.

Afuera de Torre Ejecutiva se autoconvocaron ciudadanos que le entregaron una carta al presidente, solicitando que se abra un proceso de participación ciudadana para la definición.

Alicia Artigas Muñoz, vocera del grupo, explicó que se constituyeron "como un foro ciudadano de personas preocupadas por el proyecto de movilidad que se hizo público hace poco y por la falta de participación ciudadana que tiene este proyecto".

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"No hay información a la que las personas puedan acceder en lenguaje sencillo y que pueda ser además escuchada la ciudadanía en una decisión que va a afectar a toda el área metropolitana y en particular a la ciudad de Montevideo", señaló.

"No estamos en contra de que se reforme el sistema de transporte. Todos necesitamos que la ciudad y el área metropolitana tenga un sistema de transporte que sea accesible, limpio, que llegue en hora. Pero no capaz con los procedimientos y la forma como se está llevando adelante sin conocimiento de la población", dijo.

También cuestionan la inversión económica. "Habría que pensar un poco mejor si no se podría invertir ese dinero en forma etapabilizada, evaluando cómo van evolucionando las cosas en vez de hacer una inversión única de 800 millones de dólares", sostuvo Alicia Artigas.