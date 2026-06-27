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solidaridad

Gran movimiento de voluntarios en Embajada de Venezuela para recepcionar medicamentos y artículos sanitarios

El Centro de Acopio de la embajada funciona en Rincón 745 esquina Ciudadela, donde se reciben donaciones de lunes a viernes entre las 9 y las 16:30 horas, y durante el fin de semana entre las 10 y las 15 horas.

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Desde Uruguay se trabaja para acopiar ayudas para los damnificados del terremoto en Venezuela. Las acciones se llevan a cabo desde la Embajada de Venezuela en Uruguay con la creación de una mesa de coordinación, con la participación de organizaciones de venezolanos que viven en nuestro país y se suma también el PIT-CNT.

Cientos de personas voluntarias, entre ellos médicos son parte de las organizaciones que se sumaron a una movida de recepción de ayudas principalmente medicamentos en la sede de la embajada en la calle Rincón en Ciudad vieja.

Entre los voluntarios de estas organizaciones que se unen para apoyar estas acciones de ayuda a la población venezolana que vive esta situación devastadora, muchos son venezolanos que viven en nuestro país y que tienen familiares afectados por el terremoto.

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Se necesitan agua potable, medicamentos, material médico, kits de higiene, fórmulas infantiles, linternas, baterías, herramientas de rescate, equipos de protección personal, colchones, mantas, carpas, plantas potabilizadoras y equipos de almacenamiento en frío.

El Centro de Acopio de la embajada funciona en Rincón 745 esquina Ciudadela, donde se reciben donaciones de lunes a viernes entre las 9 y las 16:30 horas, y durante el fin de semana entre las 10 y las 15 horas.

ORGANIZACION Y MEDICOS

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