Graciela Bianchi sobre Ache y Argimón: "Los que hacen favores y reciben pagos, pierden la dignidad", y "aplíquenlo a quien quieran"

“Los favores se pagan. Ahora, los que hacen favores y reciben pagos, pierden la dignidad. Lo que pasa es que no tienen dignidad, y aplíquenlo ustedes a quien quieran”, dijo la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi al ser consultada este jueves por las designaciones de Carolina Ache (Partido Colorado) y Beatriz Argimón (Partido Nacional) como embajadoras del gobierno de Yamandú Orsi.

“Si yo hago favores y me pagan con un cargo, y soy consciente de que me están pagando con un cargo, eso es no tener dignidad”, agregó Bianchi.