Gobierno evalúa continuar construcción de patrulleras y utilizar lo de Cardama; Abdala dijo que "se están empezando a ver los coletazos de la mala decisión"

El gobierno evalúa continuar con la construcción de las patrulleras oceánicas que comenzaron a ser realizadas por el astillero español Cardama .

El secretario de la Presidencia indicó que esta situación es evaluada por el Ministerio de Defensa Nacional. "Está todo establecido en el contrato. Aquí hubo una serie de hechos muy equivocados de la administración anterior que condujeron a esta situación en donde nosotros tuvimos que rescindir un contrato por incumplimiento de él. El contrato establece que lo que se ha construido hasta el momento es propiedad del Estado uruguayo. Hay que ver lo que se construyó y si condice con los informes que tenemos y a su vez ver qué se puede hacer", dijo Alejandro Sánchez.

Y agregó: "Es parte del proceso natural, este no es un proceso distinto. Cuando nosotros iniciamos rescindir el contrato, Cardama tenía la posibilidad de recurrir esa decisión y no la recurrió, claramente porque sabe que incumplió con el contrato y nosotros además, estamos haciendo una demanda por daños y perjuicios a Cardama y evidentemente estamos trabajando en el retiro de lo que está allí, eso es propiedad del Estado uruguayo y tenemos que ver qué otro astillero podemos tomar que pueda utilizar eso que está construido".

Seguí leyendo Gobierno enviará a fines de abril el proyecto de ley para descentralizar la gestión de las cárceles

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala sostuvo que el gobierno debería haber trabajado por conservar el contrato para que las patrulleras se terminaran de construir.

"Prefirió por una razón estrictamente política, ustedes saben que es esa es nuestra visión, terminar con todo y terminar con todo implica exponer el país a estas consecuencias (...) la ministra que el otro día no supo muy bien qué decir, va a tener que resolver o definir cómo hace para trasladar lo que esté construido de las patrulleras y dónde lo va a colocar y con qué costo", manifestó.

Abdala sostuvo que todo esto es pérdida para el país ya que no se va a contar con las patrulleras y que son indispensables.