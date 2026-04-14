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EN EL GRAN PARQUE CENTRAL

Ganó Nacional 3 a 1 ante Tolima en la segunda fecha de fase de grupos de Copa Libertadores

Los goles de Nacional fueron de Maxi Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López. El de Tolima, de Bryan Rovira.

Festejo del segundo gol de Nacional. Foto: Foco UY

Festejo del segundo gol de Nacional. Foto: Foco UY

Nacional VS Tolima

Nacional VS Tolima

El primer tiempo terminó sin goles. A los tres minutos del segundo, anotó Maxi Gómez y abrió el marcador para el tricolor. El segundo fue de Sebastián Coates, a los 19 minutos de ese tiempo.

Sobre los 35 minutos, fue el turno de Tolima. El equipo achicó la diferencia con el tricolor. El gol fue de Bryan Rovira. Pero poco menos de diez minutos después, casi en el final del tiempo reglamentario, Nicolás López anotó el tercero de Nacional.

Foto: AFP. Festejo de Matías Arezo, autor del gol de Peñarol.
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El árbitro fue el argentino Yael Falcón Pérez.

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