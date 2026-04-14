Ganó Nacional 3 a 1 ante Tolima en la segunda fecha de fase de grupos de Copa Libertadores

Festejo del segundo gol de Nacional. Foto: Foco UY Nacional VS Tolima

Nacional le ganó 3 a 1 a Tolima de Colombia. El partido, por la segunda fecha de fase de grupos de la Copa Libertadores, se disputó en el Gran Parque Central.

El primer tiempo terminó sin goles. A los tres minutos del segundo, anotó Maxi Gómez y abrió el marcador para el tricolor. El segundo fue de Sebastián Coates, a los 19 minutos de ese tiempo.

Sobre los 35 minutos, fue el turno de Tolima. El equipo achicó la diferencia con el tricolor. El gol fue de Bryan Rovira. Pero poco menos de diez minutos después, casi en el final del tiempo reglamentario, Nicolás López anotó el tercero de Nacional.

El árbitro fue el argentino Yael Falcón Pérez. Los detalles: Embed Los equipos iniciales: Embed