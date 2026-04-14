Nacional le ganó 3 a 1 a Tolima de Colombia. El partido, por la segunda fecha de fase de grupos de la Copa Libertadores, se disputó en el Gran Parque Central.
Ganó Nacional 3 a 1 ante Tolima en la segunda fecha de fase de grupos de Copa Libertadores
Los goles de Nacional fueron de Maxi Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López. El de Tolima, de Bryan Rovira.
El primer tiempo terminó sin goles. A los tres minutos del segundo, anotó Maxi Gómez y abrió el marcador para el tricolor. El segundo fue de Sebastián Coates, a los 19 minutos de ese tiempo.
Sobre los 35 minutos, fue el turno de Tolima. El equipo achicó la diferencia con el tricolor. El gol fue de Bryan Rovira. Pero poco menos de diez minutos después, casi en el final del tiempo reglamentario, Nicolás López anotó el tercero de Nacional.
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El árbitro fue el argentino Yael Falcón Pérez.
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