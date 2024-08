Ganar y por buena diferencia de goles, el objetivo de Peñarol esta noche ante The Strongest por Copa Libertadores

Peñarol recibe este miércoles de noche a The Strongest (Bolivia) en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores , un partido clave para el equipo de Diego Aguirre que debe ganar y si es posible por varios goles para afrontar la vuelta en la altura de La Paz (3.600 metros). El encuentro comienza a las 19 horas en el Campeón del Siglo.

The Strongest avanzó en la Libertadores tras colocarse en la cima del Grupo C con 10 puntos, pero no ha podido ganar fuera de casa.