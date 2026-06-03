Peñarol y Aguada juegan este miércoles la primera final de básquetbol en el Antel Arena: así será el operativo

La primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Peñarol y Aguada se jugará este miércoles en el Antel Arena y contará con ambas parcialidades. Para el encuentro, autoridades del Ministerio del Interior, la Federación Uruguaya de Basketball y representantes de los clubes acordaron un operativo especial de seguridad.

Según lo definido, el primer partido de la serie se jugará en el Antel Arena con público de los dos equipos. En tanto, el segundo y el tercer encuentro se disputarán en escenarios alternativos que serán definidos más adelante y solo podrán asistir los hinchas del equipo local.

Las autoridades indicaron que luego de los tres primeros partidos se realizará una evaluación para resolver cómo continuará la serie en cuanto a los escenarios y la presencia de público.

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Las puertas del Antel Arena abrirán a las 19:15. Los hinchas de Aguada deberán ingresar por la calle Jacobo Varela, mientras que los de Peñarol lo harán por avenida José Pedro Varela.

Además, habrá filtros de control en los accesos, sistema de reconocimiento facial biométrico y pulmones de seguridad dentro del estadio. Se pide que concurran con la cédula de identidad.

Qué se puede ingresar y qué no

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Entre los objetos permitidos se encuentran banderas de hasta 2 metros por 1,5 metro sin mástil y que no puedan unirse para formar una bandera de mayor tamaño, así como carteras, mochilas, bolsos pequeños, bandoleras y riñoneras.

No se permitirá el ingreso de termo y mate, instrumentos sonoros como bombos o tambores, paraguas, papel picado, rollos de papel, fuegos artificiales, bengalas, bebidas alcohólicas, botellas, envases de vidrio, banderas de mayor tamaño o con mástil, ni cualquier elemento que pueda utilizarse como proyectil o causar lesiones.

También estarán prohibidos materiales racistas, xenófobos o de contenido ideológico, así como objetos que aumenten el riesgo de incendio o representen un peligro para la salud.

Al finalizar el partido, la hinchada del equipo perdedor será la primera en retirarse del escenario. La parcialidad del ganador deberá permanecer aproximadamente 45 minutos dentro del estadio o hasta que las autoridades consideren que existen condiciones seguras para la salida. El criterio podrá modificarse según la situación que se registre al término del encuentro, informó el Ministerio del Interior.