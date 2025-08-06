Fundación Rostros: realizan tratamientos de rehabilitación bucomaxilofacial y quieren ser centro de referencia

La Fundación Rostros, que está vinculada a la Facultad de Odontología , realizó un evento benéfico para recaudar fondos y continuar financiando tratamientos de rehabilitación bucomaxilofacial.

Gonzalo Borgia, odontólogo, explicó que la fundación apoya económicamente para la compra de materiales para "los mejores tratamientos posibles".

En 2024, la fundación realizó 163 prótesis. De ese total, 80 fueron oculares.

FUNDACIÓN ROSTROS

Hoy, la fundación busca ser centro de referencia para que más personas puedan acceder a tratamientos de rehabilitación bucomaxilofacial.

"La Facultad nos apoya en la infraestructura, somos todos docentes universitarios. La parte de recursos humanos, recurso edilicio, está cubierto, pero no tenemos para recursos de materiales. El Ministerio no nos apoya. Deberíamos ser centro de referencia", dijo.

En la también se les brinda un acompañamiento psicológico a los pacientes que llegan para realizarse un tratamiento de rehabilitación.

PSICOLOGIA ROSTROS

"Yo me quería morir. No me importaba la cara como la tenía o no. Me costó muchísimo. Yo no me veía con la nariz. Como mi nariz no voy a encontrar otra. Pero mi nariz se fue, por culpa mía, pero bueno. Por suerte, un ángel, Marcelo, me hizo esta otra que me siento mejor", relató.

Los trabajadores de la fundación contaron cómo es el proceso de creación de cada prótesis y los cuidados que se les deben dar.