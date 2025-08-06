RECIBÍ EL NEWSLETTER
vinculados a facultad de odontología

Fundación Rostros: realizan tratamientos de rehabilitación bucomaxilofacial y quieren ser centro de referencia

Los trabajadores de la fundación contaron cómo es el proceso de creación de cada prótesis y los cuidados que se les deben dar.

ANA-KARINA--PACIENTE

La Fundación Rostros, que está vinculada a la Facultad de Odontología, realizó un evento benéfico para recaudar fondos y continuar financiando tratamientos de rehabilitación bucomaxilofacial.

Gonzalo Borgia, odontólogo, explicó que la fundación apoya económicamente para la compra de materiales para "los mejores tratamientos posibles".

"Realizamos apéndice nasal, auriculares, prótesis bucomaxilofacial. A veces combinaciones", explicó.

inau reforzara equipo de atencion en hogar femenino de rivera tras muerte materna de adolescente explotada
Seguí leyendo

INAU reforzará equipo de atención en hogar femenino de Rivera tras muerte materna de adolescente explotada

En 2024, la fundación realizó 163 prótesis. De ese total, 80 fueron oculares.

FUNDACIÓN ROSTROS

Hoy, la fundación busca ser centro de referencia para que más personas puedan acceder a tratamientos de rehabilitación bucomaxilofacial.

"La Facultad nos apoya en la infraestructura, somos todos docentes universitarios. La parte de recursos humanos, recurso edilicio, está cubierto, pero no tenemos para recursos de materiales. El Ministerio no nos apoya. Deberíamos ser centro de referencia", dijo.

En la también se les brinda un acompañamiento psicológico a los pacientes que llegan para realizarse un tratamiento de rehabilitación.

PSICOLOGIA ROSTROS

"Yo me quería morir. No me importaba la cara como la tenía o no. Me costó muchísimo. Yo no me veía con la nariz. Como mi nariz no voy a encontrar otra. Pero mi nariz se fue, por culpa mía, pero bueno. Por suerte, un ángel, Marcelo, me hizo esta otra que me siento mejor", relató.

Los trabajadores de la fundación contaron cómo es el proceso de creación de cada prótesis y los cuidados que se les deben dar.

LABORATORISTA PROTESIS

Temas de la nota

Lo más visto

video
accidente laboral

Un arquitecto murió tras caer de la terraza de un edificio en construcción en La Blanqueada
LA VÍCTIMA TIENE 11 AÑOS

Hombre intentó abusar de un niño en parque Roosevelt y fue condenado; tenía antecedentes por delitos sexuales
ARTIGAS

Dos hombres fueron condenados por un fraude millonario con garrafas de supergás de usuarios Mides
PARLAMENTO

Votan cambios al programa de jornales solidarios, un plan que pasa a llamarse Uruguay Impulsa
curiosidades

¿Cómo un pez que cayó del cielo causó un incendio en Canadá? Esto reveló la investigación de Bomberos

Te puede interesar

Inseguridad y desempleo continúan siendo los principales problemas del país video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Inseguridad y desempleo continúan siendo los principales problemas del país
Instituto de Colonización resolvió reiterar el gasto para la compra de la estancia María Dolores en Florida video
POR 4 VOTOS CONTRA 1

Instituto de Colonización resolvió reiterar el gasto para la compra de la estancia María Dolores en Florida
Director colorado de Colonización votó en contra de compra de María Dolores y apuntó a ilegalidades y nulidad video
LUCA MANASSI

Director colorado de Colonización votó en contra de compra de María Dolores y apuntó a "ilegalidades" y "nulidad"

Dejá tu comentario