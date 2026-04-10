Fiscalía de Lesa Humanidad archivó la investigación por muertes ocurridas el 14 de abril de 1972

La Fiscalía de Lesa Humanidad archivó la investigación por los asesinatos de Gabriel Schroeder, Alberto Candán Grajales, Horacio Rovira, Armando Blanco Katrás y del matrimonio de Luis Martirena e Ivette Giménez, ocurridos el 14 de abril de 1972 en casas de Pérez Gomar 4392 y Amazonas 1440, a manos de agentes del Estado.

Ese día, Gabriel Schroeder, Alberto Candán Grajales, Horacio Rovira y Armando Blanco Katrás se refugiaron en la casa de un familiar de Rovira en Buceo tras ser interceptados por una patrulla, donde fueron ejecutados en un operativo de las Fuerzas Conjuntas en represalia a acciones militares del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).

También el 14 de abril de 1972, en Malvín fue asesinado el matrimonio de Luis Martirena e Ivette Giménez por los integrantes del MLN, Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora.

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"Si bien en la versión oficial de la época se mencionaba que estas muertes habrían ocurrido como consecuencia de un enfrentamiento con las fuerzas conjuntas, no existió una investigación exhaustiva por parte de ningún órgano del Estado que lo confirmara", informó la Fiscalía.

En setiembre de 2024, familiares de las víctimas se presentaron ante el fiscal Ricardo Perciballe para solicitarle que se investigarán las circunstancias de sus muertes.

En el marco de las actuaciones, se requirieron un conjunto muy importante de oficios, se tomaron alrededor de 70 testimonios, se realizó una autopsia histórica, se exhumaron los cuerpos de alguna de las víctimas y se hicieron estudios de antropología forense y médico legal.

La indagatoria estableció las circunstancias de las muertes y se identificó a los responsables. Se determinó una versión diferente a la que hasta el momento habían sostenido las fuerzas conjuntas.

Finalmente, la Fiscalía dispuso el archivo de las actuaciones dado que los autores de los homicidios ya fallecieron.