Fiscalía advierte por intentos de estafa y llama a denunciar en caso de detectar estos casos

Fiscalía advierte por intentos de estafa que mencionan a la institución en llamadas telefónicas.

"Se han detectado reportes de personas que han sido contactadas por teléfono y/o correo electrónico por terceros que, haciéndose pasar por instituciones financieras u otras entidades, mencionan falsamente a Fiscalía y solicitan transferencias de dinero por supuestas 'cuentas pendientes', 'citas' o 'trámites'", informaron desde Comunicación de Fiscalía.

El organismo aclara que en caso de recibir una llamada de este tipo, recordar que Fiscalía "no solicita pagos ni transferencias por teléfono, mensajería instantánea o redes sociales". Tampoco "coordina cobros a través de bancos, financieras o terceros para brindar información o regularizar trámites".

La recomendación es no transferir dinero ni compartir datos personales ni bancarios y cortar la comunicación con los delincuentes. Además, se solicita conservar la información de los delincuentes, así sea un número de teléfono, un correo, capturas o cuentas de destino, para realizar la denuncia ante la Policía.

