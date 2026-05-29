Fin de semana frío y algo inestable, nublado y con nieblas; el pronóstico de Nubel Cisneros

Fin de semana frío y algo inestable. Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable el fin de semana, frío, nublado y con niebla. De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría con cielo nublado observándose nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas norte y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco con pasaje de nubosidad hacia la noche generando ligera inestabilidad en la costa sureste.

El sábado comienza frío con nieblas y neblinas aisladas principalmente en el centro y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo parcialmente nublado, en la noche estará inestable la costa sureste.

El domingo se espera una mañana fría con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde mantendrá tiempo estable con ambiente fresco a templado con cielo parcialmente nublado, permaneciendo frio en la noche.

Viernes 29 Zona Norte: máxima 19º y mínima 8º Zona Sur: máxima 17º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º Sábado 30 Zona Norte: máxima 23º y mínima 10º Zona Sur: máxima 19º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 12º Domingo 31 Zona Norte: máxima 24º y mínima 9º Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 9º