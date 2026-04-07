Un ciervo axis de tamaño mediano fue visto corriendo por la calle en la tarde del lunes en San José de Mayo. Varias personas llamaron a la Policía para avisar sobre el hallazgo.
Filman un ciervo suelto en San José de Mayo: corrió por la calle, fue capturado y trasladado a un parque
El animal, un ciervo axis, fue visto en Av. Luis Alberto de Herrera, estaba estresado y fue sedado antes de ser llevado por personal policial y del INBA.
Policías de la unidad comunitaria concurrieron a la zona y, con la indicación de vecinos, ubicaron al animal dentro del predio de una vivienda en Av. Luis Alberto de Herrera. Según constataron, el ciervo estaba visiblemente estresado.
Ante la situación, se solicitó apoyo de la Brigada de Seguridad Rural y del INBA. Una vez en el lugar, colocaron una red para capturarlo, luego lo sedaron y finalmente lo trasladaron al Parque Rodó de San José de Mayo.
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Videos cedidos a Subrayado muestran al animal corriendo por la ciudad y el momento en que es capturado.
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