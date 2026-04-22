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GOBIERNO

Fernanda Nozar se tomó licencia y renunciará como directora de salud del MSP

Fernanda Nozar renuncia como directora general de Salud del MSP, mientras la ministra Cristina Lustemberg aguarda para anunciar la nueva designación.

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Fernanda Nozar se tomó licencia en las últimas horas y según fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP), dejará su cargo como directora general de salud, rol que desempeña desde el 1 de marzo de 2025 cuando Cristina Lustemberg asumió como ministra de Salud.

Nozar es médica egresada de la Facultad de Medicina, especialista en ginecología y obstetricia. La fuentes indican que una vez fuera del Ministerio concursará para obtener el grado 5 en ginecología en el Hospital de Clínicas.

Su salida es la primera baja en poco más de un año en el MSP y su cargo, de forma momentánea, está siendo subrogado por Guillermo Ríos, quien hasta ahora se desempeña como subdirector de Salud.

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Ríos ya le comunicó a Lustemberg que no ocupará el cargo de director y por eso la ministra define en las próximas horas al sucesora de Nozar.

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