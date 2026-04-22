Fernanda Nozar se tomó licencia en las últimas horas y según fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP), dejará su cargo como directora general de salud, rol que desempeña desde el 1 de marzo de 2025 cuando Cristina Lustemberg asumió como ministra de Salud.
Fernanda Nozar se tomó licencia y renunciará como directora de salud del MSP
Fernanda Nozar renuncia como directora general de Salud del MSP, mientras la ministra Cristina Lustemberg aguarda para anunciar la nueva designación.
Nozar es médica egresada de la Facultad de Medicina, especialista en ginecología y obstetricia. La fuentes indican que una vez fuera del Ministerio concursará para obtener el grado 5 en ginecología en el Hospital de Clínicas.
Su salida es la primera baja en poco más de un año en el MSP y su cargo, de forma momentánea, está siendo subrogado por Guillermo Ríos, quien hasta ahora se desempeña como subdirector de Salud.
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Ríos ya le comunicó a Lustemberg que no ocupará el cargo de director y por eso la ministra define en las próximas horas al sucesora de Nozar.
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