HOSPITAL DEL CLÍNICAS

Felipe nació prematuro, estuvo más de 99 días en CTI y recibió el alta: sus padres colocaron pasacalle en agradecimiento

La familia Romero Oddone celebró la recuperación del bebé colocando un mensaje para todo el personal del del CTI neonatal del Hospital de Clínicas.

felipe-historia-clínicas
prematuros-clínicas-internado

Casi el 10% de los nacimientos en Uruguay son de niños prematuros. En los últimos años la sobrevida de estos bebés ha aumentado mucho gracias a la tecnología y a la atención humana que es reconocida a través de historias.

Esta es una de ellas, la de Felipe, que estuvo casi 100 días internado en el CTI pediátrico del Hospital de Clínicas. Después de tantos días de estar peleando por su vida recibió el alta.

Con un emocionante pasacalles sus padres agradecieron a todo el personal de salud del centro médico, al personal de enfermería y médicos del CTI del piso 16 por ser el conducto con sus manos de un milagro. ¡Eternamente agradecidos por esos 99 dias de amor!, reza el pasacalle con el que amaneció este viernes el centro asistencial.

Los emisores detrás de este reconocimiento es la familia Romero Oddone, la familia de Felipe, que nació de 30 semanas y que durante más de 3 meses luchó por su vida en la sala del cti.

Este cartel abrazó al cuerpo médico que con alegría y añoranza despidieron a Felipe.

EQUIPO NEO CLINICAS

