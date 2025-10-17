Estudiantes del Liceo 53 se movilizaron tras denunciar a un alumno que tomó y difundió fotos de compañeras

Estudiantes del Liceo N° 53 de Brazo Oriental realizaron una concentración reclamando la intervención de las autoridades tras la denuncia contra un alumno que tomó y difundió fotos de una estudiante.

En diálogo con Subrayado, la joven dijo que difundieron sus fotografías y las de otras compañeras en un grupo en el que no conocen a sus integrantes.

La estudiante indicó que las imágenes tomadas de atrás, de sus glúteos. "Nos enteramos que un compañero de nuestro clase estaba difundiendo fotos de gurisas por una aplicación llamada Discord; la compartió con un amigo de él". Y agregó: "El compañero este vio las fotos y al verlas fue directo a hablar con sus amigos para poder decir la verdad".

Seguí leyendo Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón

Consultada sobre la respuesta por parte de las autoridades de la institución, la estudiante dijo que lo justifican como si fuera un error. "Yo no voy y le saco una foto a un compañero por error".

Según el testimonio de uno de los alumnos, la directora les dijo que se fueran a estudiar y que ella se iba a encargar. Se trata de 500 fotos en total, pero hay una lista de 13 jóvenes.

"Todos estamos enojados en realidad porque nos ponemos en el lugar de las gurisas que les sacaron las fotos. Ayer que fue cuando se destapó todo, sentir que tu vulnerabilidad, tu intimidad está expuesta parta un montón de gente, anda a saber quién porque no sabemos si lo tienen adultos, si lo tienen gurises".

Por su parte, el director de Secundaria, Manuel Oroño, dijo a Subrayado que recibieron la denuncia de que estudiantes estaban tomando fotos y subidas a redes sociales.

El jerarca indicó que realizarán las inspecciones y los trabajos correspondientes en el lugar y, posteriormente, dependiendo de la gravedad se tomarán distintas medidas.

"Eventualmente ante una posible sanción grave se convoca al Consejo Asesor Pedagógico que investiga esto, mientras tanto lo que el liceo preventivamente toma es la suspensión del estudiante y trabajar con los coordinadores de educación sexual como con el Departamento Integral del Estudiante, lo que hacen es trabajar con el resto de los estudiantes".

Y agregó: "Todavía no sabemos el alcance de esos hechos porque se está en plena investigación".

Consultado sobre las declaraciones del estudiante acusado, Oroño dijo que reconoce parte de los hechos, por lo que se activó su suspensión mientras continúa la investigación.

"Fue la más rápido que pudimos actuar respecto a cuando conocemos la situación. A veces, razonablemente los padres esperan una reacción más rápida de lo que la administración puede dar".