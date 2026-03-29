Encontraron a un hombre herido por arma de fuego, fue trasladado pero falleció

Un joven de 24 años fue encontrado herido por arma de fuego en Casarino, Canelones, en la calle Montaño caso ruta 84.

Fue trasladado al centro asistencial de Toledo en estado crítico y de allí derivado al Hospital Maciel. No sobrevivió, informó la Jefatura de Canelones.

En la escena del crimen, Policía Científica hizo relevamiento de indicios y el caso fue derivado al Departamento de Homicidios, a cargo de Fiscalía de Toledo.

Se ordenó una autopsia a la víctima y buscan a los autores. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2038383635666002096&partner=&hide_thread=false Joven asesinado en Casarino tiene 24 años. Buscan a los responsables del homicidio. La víctima pidió ayuda y vecinos llamaron al 911. @Lalocastro2112 pic.twitter.com/o8bAvZKKEF — Subrayado (@Subrayado) March 29, 2026

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