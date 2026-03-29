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Canelones

Encontraron a un hombre herido por arma de fuego, fue trasladado pero falleció

La víctima es un joven de 24 años y las autoridades buscan dar con los delincuentes que lo asesinaron.

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Un joven de 24 años fue encontrado herido por arma de fuego en Casarino, Canelones, en la calle Montaño caso ruta 84.

Fue trasladado al centro asistencial de Toledo en estado crítico y de allí derivado al Hospital Maciel. No sobrevivió, informó la Jefatura de Canelones.

En la escena del crimen, Policía Científica hizo relevamiento de indicios y el caso fue derivado al Departamento de Homicidios, a cargo de Fiscalía de Toledo.

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Se ordenó una autopsia a la víctima y buscan a los autores.

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