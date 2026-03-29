Un joven de 24 años fue encontrado herido por arma de fuego en Casarino, Canelones, en la calle Montaño caso ruta 84.
Encontraron a un hombre herido por arma de fuego, fue trasladado pero falleció
La víctima es un joven de 24 años y las autoridades buscan dar con los delincuentes que lo asesinaron.
Fue trasladado al centro asistencial de Toledo en estado crítico y de allí derivado al Hospital Maciel. No sobrevivió, informó la Jefatura de Canelones.
En la escena del crimen, Policía Científica hizo relevamiento de indicios y el caso fue derivado al Departamento de Homicidios, a cargo de Fiscalía de Toledo.
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Se ordenó una autopsia a la víctima y buscan a los autores.
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