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CAMPEÓN DEL SIGLO

En busca de alcanzar la cima de la Tabla Anual, Peñarol recibe a Central Español

El encuentro que se disputa en el Campeón del Siglo es arbitrado por Hernán Heras y el VAR está a cargo de Christian Ferreyra.

Foco Uy

Foco Uy

Peñarol recibe a Central Español este lunes en el Campeón del Siglo por la tercer fecha del Torneo Intermedio, Serie A.

Los dirigidos por Diego Aguirre, quien fue respaldado y continuará en el cargo, deben ganar para alcanzar a Racing y a Deportivo Maldonado en la Tabla Anual, ambos con 36 puntos.

La academia tuvo tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, mientras que Deportivo Maldonado quedó líder tras vencer a Nacional este domingo por 3-0 en el Campus.

Foto: Subrayado, archivo. Operativo policial en el Campeón del Siglo, estadio de Peñarol.
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Peñarol y Central Español se vuelven a ver las caras, pero el carbonero evitará caer como sucedió en el Torneo Apertura, por 2-1 en el Domingo Burgueño Miguel.

El encuentro es arbitrado por Hernán Heras y el VAR está a cargo de Christian Ferreyra.

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