Con la llegada este sábado de Josema Giménez ya son 25 los futbolistas de la Selección Uruguaya que entrenan en el Complejo Celeste. Solo falta Rodrigo Aguirre, que llega el domingo, y ahí se completa la lista de 26 que definió Bielsa para viajar al Mundial.
Uno a uno: la lista de los convocados por Bielsa para el Mundial que se completa el domingo con Rodrigo Aguirre
Casi todos los convocados por Bielsa para el Mundial ya están en Uruguay, solo falta llegar Rodrigo Aguirre, el domingo, y completa la lista de 26 futbolistas. Estos son los jugadores de la Selección.
La ausencia polémica es la de Nahitan Nández, por decisión del entrenador, algo que sorprendió a todos los integrantes de la Selección, en particular a los referentes.
Así las cosas, esta es la lista completa de 26:
Arqueros: Sergio Rochet, Fernando Muslera y Santiago Mele.
Giménez sorprendido por ausencia de Nández y muy enojado con quienes lo critican: "Que vengan y me lo digan"
Defensas: José María Giménez, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Ronald Araujo, Joaquín Piquerez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Santiago Bueno y Guillermo Varela.
Volantes: Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Emiliano Martínez.
Delanteros: Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.
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