LOS NOMBRES DE LA CELESTE AL MUNDIAL

Uno a uno: la lista de los convocados por Bielsa para el Mundial que se completa el domingo con Rodrigo Aguirre

Casi todos los convocados por Bielsa para el Mundial ya están en Uruguay, solo falta llegar Rodrigo Aguirre, el domingo, y completa la lista de 26 futbolistas. Estos son los jugadores de la Selección.