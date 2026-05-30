RECIBÍ EL NEWSLETTER
LOS NOMBRES DE LA CELESTE AL MUNDIAL

Uno a uno: la lista de los convocados por Bielsa para el Mundial que se completa el domingo con Rodrigo Aguirre

Casi todos los convocados por Bielsa para el Mundial ya están en Uruguay, solo falta llegar Rodrigo Aguirre, el domingo, y completa la lista de 26 futbolistas. Estos son los jugadores de la Selección.

Bielsa. Foto: AFP

Bielsa. Foto: AFP

Con la llegada este sábado de Josema Giménez ya son 25 los futbolistas de la Selección Uruguaya que entrenan en el Complejo Celeste. Solo falta Rodrigo Aguirre, que llega el domingo, y ahí se completa la lista de 26 que definió Bielsa para viajar al Mundial.

La ausencia polémica es la de Nahitan Nández, por decisión del entrenador, algo que sorprendió a todos los integrantes de la Selección, en particular a los referentes.

Así las cosas, esta es la lista completa de 26:

Arqueros: Sergio Rochet, Fernando Muslera y Santiago Mele.

Josema Giménez en la Copa América. Foto: AFP
Seguí leyendo

Giménez sorprendido por ausencia de Nández y muy enojado con quienes lo critican: "Que vengan y me lo digan"

Defensas: José María Giménez, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Ronald Araujo, Joaquín Piquerez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria, Santiago Bueno y Guillermo Varela.

Volantes: Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Emiliano Martínez.

Delanteros: Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Así Es Tu Día | 27-05-2026

La luna continúa en Libra
Así Es Tu Día | 29-05-2026

La luna continúa en Escorpio

Asesinato en la Casa Blanca | CINE DE SÁBADO
Así Es Tu Día | 28-05-2026

La luna en Escorpio
MELISSA | 26-05

La estábamos esperando

Te puede interesar

Orsi en rueda de prensa, en Salto. Foto: Subrayado.
Dijo que no se equivocó.

"Cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza", dijo Orsi sobre la camioneta que compró con 25.000 dólares de descuento
Así fue la captura de el Kane en San Carlos: en una casa vigilada con muchas cámaras y un arsenal escondido video
VIDEO

Así fue la captura de "el Kane" en San Carlos: en una casa vigilada con muchas cámaras y un arsenal escondido
Joven herido de un disparo en la pierna durante una rapiña: dos delincuentes le robaron la moto
BARRIO LAVALLEJA

Joven herido de un disparo en la pierna durante una rapiña: dos delincuentes le robaron la moto

Dejá tu comentario