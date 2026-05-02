RECIBÍ EL NEWSLETTER
    emprender

    Dos jóvenes emprendedoras crearon talleres para que mujeres compartan y se conozcan

    Además crearon un libro llamado "Todo lo que quiero saber de vos, mamá", con preguntas y actividades para conocer mejor a las madres.

    taller 1

    Dos jóvenes emprendedoras realizan talleres de arte y moda destinado a mujeres donde no sólo se crea, sino que también se genera un lindo ambiente para intercambiar ideas y conocerse con otras mujeres.

    Micaela Barrios, una de las creadoras del proyecto, contó a Subrayado cómo surgió esta idea "somos amigas hace muchos años y las dos somos muy creativas (...) nuestras juntadas empezaron a ser muy monótonas (...) como que no había nuevas actividades, nuevas experiencias para compartir, entonces empezamos nosotros hacer cosas creativas con amigas, pintar cuadros texturizados, pintar cerámica, cosas con cuero y en un momento fue como para esto le está pasando a todo el mundo, por qué no llevarlo a otras mujeres para que ellas también conecten con su creatividad".

    Las creadoras de esta iniciativa se propusieron un nuevo desafío que fue realizar el libro "Todo lo que quiero saber de vos, mamá", lanzamiento que fue propicio como para regalo del Día de la madre.

    Este libro trae preguntas y actividades para que realice mamá y así conocerla mejor, y tiene un costo de $1080.

    Sobre el libro, Nicole Martínez dijo que "decidimos lanzar un libro, que es algo nuevo también para nosotras, que nació por el amor por nuestras madres. En realidad, lo íbamos a hacer también nosotras (...) y dijimos bueno, pero por qué no lo hacemos para compartir también madre hija".

    EMPRENDEDORAS DOS

    Lo más visto

    Foto: AFP.
    combustibles

    Cae el precio del petróleo tras nueva propuesta de paz de Irán
    caso moisés

    Audiencia judicial el jueves por presuntos incumplimientos de Moisés Martínez en arresto domiciliario
    calle antonio pereira

    Joven de 26 años baleada en la cabeza en Cruz de Carrasco tiene muerte cerebral; incautan más de 20 casquillos
    DESDE EL LUNES 4 DE MAYO

    Montevideo fiscalizará desde el lunes con cámaras fijas y móviles el correcto uso de contenedores de residuos, y advierte por multas
    REPERCUSIONES

    Moisés Martínez ingirió medicamentos con el objetivo de autoeliminarse, aseguró su hermana, y fue trasladado

    Te puede interesar

    Foto: traslado a policlínica de Capitán Tula video
    policiales

    Moisés Martínez en Emergencias del Hospital Pasteur a la espera de evaluación de salud mental
    Foto: FocoUy.
    seguridad trabajadores

    A partir del lunes repartidores de PedidosYa no aceptarán efectivo a partir de las 19 horas
    Joven fue asesinado en su casa, le dispararon desde afuera y a través de una puerta de madera video
    homicidio

    Joven fue asesinado en su casa, le dispararon desde afuera y a través de una puerta de madera

    Dejá tu comentario