Dos jóvenes emprendedoras realizan talleres de arte y moda destinado a mujeres donde no sólo se crea, sino que también se genera un lindo ambiente para intercambiar ideas y conocerse con otras mujeres.
Dos jóvenes emprendedoras crearon talleres para que mujeres compartan y se conozcan
Además crearon un libro llamado "Todo lo que quiero saber de vos, mamá", con preguntas y actividades para conocer mejor a las madres.
Micaela Barrios, una de las creadoras del proyecto, contó a Subrayado cómo surgió esta idea "somos amigas hace muchos años y las dos somos muy creativas (...) nuestras juntadas empezaron a ser muy monótonas (...) como que no había nuevas actividades, nuevas experiencias para compartir, entonces empezamos nosotros hacer cosas creativas con amigas, pintar cuadros texturizados, pintar cerámica, cosas con cuero y en un momento fue como para esto le está pasando a todo el mundo, por qué no llevarlo a otras mujeres para que ellas también conecten con su creatividad".
Las creadoras de esta iniciativa se propusieron un nuevo desafío que fue realizar el libro "Todo lo que quiero saber de vos, mamá", lanzamiento que fue propicio como para regalo del Día de la madre.
Este libro trae preguntas y actividades para que realice mamá y así conocerla mejor, y tiene un costo de $1080.
Sobre el libro, Nicole Martínez dijo que "decidimos lanzar un libro, que es algo nuevo también para nosotras, que nació por el amor por nuestras madres. En realidad, lo íbamos a hacer también nosotras (...) y dijimos bueno, pero por qué no lo hacemos para compartir también madre hija".
