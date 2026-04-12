Domingo templado a cálido con persistencia de algunas lluvias, según Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo templado a cálido con persistencia de algunas lluvias .

La mañana comienza húmeda e inestable con pasaje de mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas, mejorando rápidamente por el suroeste con disminución de nubosidad.

La tarde continuará templada a a ligeramente cálida con persistencia de algunas lluvias y lloviznas aisladas en las zonas noreste y este en las primeras horas.

Seguí leyendo Domingo con cielo ligeramente nublado, máxima de 28°, se inestabiliza con lluvias aisladas en la noche

La temperatura máxima en el norte del país será de 28° y la mínima de 16°.

En el sur la mínima descenderá hasta los 16° y la máxima se ubicará en los 25°.

En el este del territorio la máxima llegará a los 24° y la mínima será de 16°

El lunes comienza fresco con restos de nubosidad en la frontera noreste, manteniéndose inestable la zona en las primeras horas.

La tarde continuará templada a ligeramente cálida con cielo parcialmente nublado.