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PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Domingo templado a cálido con persistencia de algunas lluvias, según Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que la temperatura máxima en el área metropolitana será de 24° y la mínima de 18°.

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La mañana comienza húmeda e inestable con pasaje de mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas, mejorando rápidamente por el suroeste con disminución de nubosidad.

La tarde continuará templada a a ligeramente cálida con persistencia de algunas lluvias y lloviznas aisladas en las zonas noreste y este en las primeras horas.

domingo con cielo ligeramente nublado, maxima de 28°, se inestabiliza con lluvias aisladas en la noche
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Domingo con cielo ligeramente nublado, máxima de 28°, se inestabiliza con lluvias aisladas en la noche

La temperatura máxima en el norte del país será de 28° y la mínima de 16°.

En el sur la mínima descenderá hasta los 16° y la máxima se ubicará en los 25°.

En el este del territorio la máxima llegará a los 24° y la mínima será de 16°

El lunes comienza fresco con restos de nubosidad en la frontera noreste, manteniéndose inestable la zona en las primeras horas.

La tarde continuará templada a ligeramente cálida con cielo parcialmente nublado.

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