El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo templado a cálido con persistencia de algunas lluvias.
Domingo templado a cálido con persistencia de algunas lluvias, según Nubel Cisneros
El meteorólogo indicó que la temperatura máxima en el área metropolitana será de 24° y la mínima de 18°.
La mañana comienza húmeda e inestable con pasaje de mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas, mejorando rápidamente por el suroeste con disminución de nubosidad.
La tarde continuará templada a a ligeramente cálida con persistencia de algunas lluvias y lloviznas aisladas en las zonas noreste y este en las primeras horas.
Domingo con cielo ligeramente nublado, máxima de 28°, se inestabiliza con lluvias aisladas en la noche
La temperatura máxima en el norte del país será de 28° y la mínima de 16°.
En el sur la mínima descenderá hasta los 16° y la máxima se ubicará en los 25°.
En el este del territorio la máxima llegará a los 24° y la mínima será de 16°
El lunes comienza fresco con restos de nubosidad en la frontera noreste, manteniéndose inestable la zona en las primeras horas.
La tarde continuará templada a ligeramente cálida con cielo parcialmente nublado.
Dejá tu comentario