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PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Domingo templado a cálido, con aumento de nubosidad hacia la noche: mirá el pronóstico

La tarde será templada a cálida con aumento de nubosidad. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

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Foto: Canal 10. 

Este domingo 19 de abril la mañana comenzó fresca con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas sur y este, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que la tarde continuará templada a cálida, con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia la noche por el oeste y el litoral.

Las temperaturas se mantendrán templadas a cálidas durante la jornada, con máximas más elevadas en el norte. En el sur, las condiciones serán algo más moderadas.

fresco a templado y lloviznas: el pronostico de nubel cisneros para este fin de semana
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Fresco a templado y lloviznas: el pronóstico de Nubel Cisneros para este fin de semana

NORTE:
MÁX.: 28 °C
MÍN.: 14 °C

SUR:
MÁX.: 25 °C
MÍN.: 16 °C

ESTE:
MÁX.: 25 °C
MÍN.: 16 °C

OESTE:
MÁX.: 28 °C
MÍN.: 16 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 24 °C
MÍN.: 17 °C

Para el lunes, Cisneros prevé una mañana fresca con abundante nubosidad, comenzando a inestabilizarse la zona norte, y una tarde templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad, generando algunas lluvias y lloviznas en las zonas norte y noreste.

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