Este domingo 19 de abril la mañana comenzó fresca con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas sur y este, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Domingo templado a cálido, con aumento de nubosidad hacia la noche: mirá el pronóstico
La tarde será templada a cálida con aumento de nubosidad. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.
En su pronóstico añadió que la tarde continuará templada a cálida, con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia la noche por el oeste y el litoral.
Las temperaturas se mantendrán templadas a cálidas durante la jornada, con máximas más elevadas en el norte. En el sur, las condiciones serán algo más moderadas.
Fresco a templado y lloviznas: el pronóstico de Nubel Cisneros para este fin de semana
NORTE:
MÁX.: 28 °C
MÍN.: 14 °C
SUR:
MÁX.: 25 °C
MÍN.: 16 °C
ESTE:
MÁX.: 25 °C
MÍN.: 16 °C
OESTE:
MÁX.: 28 °C
MÍN.: 16 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 24 °C
MÍN.: 17 °C
Para el lunes, Cisneros prevé una mañana fresca con abundante nubosidad, comenzando a inestabilizarse la zona norte, y una tarde templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad, generando algunas lluvias y lloviznas en las zonas norte y noreste.
Dejá tu comentario