Domingo templado a cálido, con aumento de nubosidad hacia la noche: mirá el pronóstico

Foto: Canal 10.

Este domingo 19 de abril la mañana comenzó fresca con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas sur y este, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que la tarde continuará templada a cálida, con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia la noche por el oeste y el litoral.

Las temperaturas se mantendrán templadas a cálidas durante la jornada, con máximas más elevadas en el norte. En el sur, las condiciones serán algo más moderadas.

NORTE:

MÁX.: 28 °C

MÍN.: 14 °C SUR:

MÁX.: 25 °C

MÍN.: 16 °C ESTE:

MÁX.: 25 °C

MÍN.: 16 °C OESTE:

MÁX.: 28 °C

MÍN.: 16 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 24 °C

MÍN.: 17 °C Para el lunes, Cisneros prevé una mañana fresca con abundante nubosidad, comenzando a inestabilizarse la zona norte, y una tarde templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad, generando algunas lluvias y lloviznas en las zonas norte y noreste.