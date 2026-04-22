Director de OPP dijo que propuestas sobre ahorro individual "tienen que ver con mejorar eficacia y eficiencia"

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, respondió a las críticas que aseguran que se van a eliminar las AFAP.

“Va a haber un sistema como el que tenemos hoy, con tres pilares. Un pilar solidario, uno que tiene que ver con contribuciones intergeneracionales y uno de cuentas individuales que están protegidas para la persona, con administración profesional donde también van a haber actores privados”, dijo Arim.

Aseguró que “las propuestas que están sobre la mesa van a tener mucho más que ver con mejorar la eficacia y eficiencia de ese pilar de ahorro individual que con lo que ha trascendido en las últimas horas que no tiene sostén”.

El senador frenteamplsita Eduardo Brenta también respondió a las criticas por los cambios anunciados en el régimen y sobre el plebiscito de 2024.

"Los plebiscitos no dejan leyes grabadas en piedras. Yo comparto esa visión. De hecho hemos modificado junto al Partido Colorado los montos de efectivo que se podían utilizar en transacciones. Esa fue una modificación a un artículo de la LUC que contó con votos del Frente Amplio y del Partido Colorado. Por tanto, los mandataos que la ciudadanía da son respetados, pero no son eternos, porque las condiciones cambian y hay temas que hay que abordar de otra manera", indicó y agregó: "Sobre todo si son a favor de la gente".