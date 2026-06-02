Bergara: "Ayer Yamandú tuvo el buen talante de dar la cara y dar su relato y bueno, después lo evaluará la ciudadanía"

“Entiendo que el presidente dio ayer su explicación, su relato de las circunstancias, y para mi, es lo que tomo. Después, opinar de cosas que no sé cómo pasaron, no me corresponde”, dijo el intendente de Montevideo Mario Bergara.

“Ayer Yamandú tuvo el buen talante de dar la cara en primer lugar, y dar su relato y bueno, después lo evaluará la ciudadanía”, agregó.

Así respondió este martes el jefe departamental cuando fue consultado en rueda de prensa sobre la explicación que Orsi dio el lunes en un video acerca de la camioneta que compró con un descuento de 25.000 dólares en febrero de 2025, pocos días antes de asumir la Presidencia.

Seguí leyendo Bergara dijo que el estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco "está siendo analizado"

Orsi dijo que como parte de pago de su nueva camioneta entregó el vehículo que tenía desde 2020, y que aceptó la operación porque el precio le pareció “razonable”.

En las últimas horas se supo que además de entregar su antigua camioneta, Orsi puso como parte del pago un vehículo que le había sido donado por una automotora privada durante la campaña electoral.

Esa otra camioneta que entregó también como parte del pago de la nueva no fue mencionado por el presidente en el video que grabó y publicó el lunes de tarde.

La oposición cuestiona el descuento de 25.000 dólares obtenido por Orsi y critica la falta de transparencia en todo el caso, que ahora será analizado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tras recibir varias denuncias anónimas.