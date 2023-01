Desvalijaron una casa en Salto, mientras los propietarios dormían dentro

La víctima quedó paralizada, pidió ayuda a los vecinos, pero el robo ya estaba hecho. Entre las cosas que se llevaron había 6.000 dólares, una caja con municiones, más de 20 pares de zapatos y televisores, y tenía toda la casa revuelta. "No se llevaron la heladera porque no pudieron", dijo la mujer.

"Sentimos un ruido y cuando entreabrimos la puerta del dormitorio nos topamos con que salió gente corriendo. Nos quedamos encerrados, paralizados. Yo pude llamar, por suerte, al 911. Llamé a un vecino, le dije que saliera al frente que me estaban robando, y cuando salió la patrulla salgo por el fondo, porque estaba encerrada, no tenía llave, nada, me robaron todo, y me encuentro con el episodio de que tenía toda la casa revuelta”, contó.